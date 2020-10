Le Premier ministre a ordonné l'instauration d'un couvre-feu à travers tout le pays à partir du 20 octobre étant donné la recrudescence de la pandémie. Le nombre de cas d'infection au coronavirus est en hausse en Tunisie, le pays ayant pourtant réussi à contenir le virus antérieurement. Plus de 40 000 personnes ont été contaminées au Covid-19. Auparavant, les autorités tunisiennes avaient réintroduit le couvre-feu dans la capitale Tunis et dans sa région, ainsi que dans plusieurs autres gouvernorats. Dans le cadre de ces nouvelles mesures, il a été également décidé de suspendre la prière du vendredi dans les différentes mosquées de ces gouvernorats. Dans plusieurs autres régions du pays, les mosquées restent ouvertes sous réserve du strict respect des consignes d'hygiène par les fidèles et de la stabilité de la situation sanitaire.