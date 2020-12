28 décembre 2020, chaque passager, arrivant par avion de l'étranger (et du 30 décembre par voie terrestre) devra présenter un résultat de test PCR négatif, a annoncé Fahrettin Koca, le ministre turc de la Santé, pour prévenir la propagation du Covid-19 en Turquie. «Ceux qui ne produisent pas de résultat de test PCR négatif ne pourront pas monter dans un avion en route pour la Turquie» et «ceux qui ne présentent pas un test négatif au poste frontière [terrestre, ndlr] à l'entrée dans notre pays seront placés en quarantaine dans leurs domiciles déclarés», a souligné le ministre turc.

Cette nouvelle mesure, valable également pour les Algériens, est entrée en vigueur, hier, et devrait durer jusqu'au 1er mars 2021, a par ailleurs indiqué la compagnie nationale Turkish Airlines qui précise qu'elle n'autorisera pas l'embarquement des voyageurs qui ne remplissent pas cette nouvelle condition.