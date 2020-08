La Turquie va commencer à tester dans l'espace de nouveaux moteurs-fusées à ergol liquide de fabrication domestique, a annoncé le président Recep Tayyip Erdogan. «Je souhaite annoncer le début des premiers essais spatiaux de la technologie de moteurs-fusées à ergol liquide développée par notre pays», a-t-il déclaré durant la cérémonie d'ouverture du Centre de recherche sur le lancement de satellites, les systèmes spatiaux et les technologies avancées et de l'usine de production de matières premières explosives de l'entreprise de défense nationale Roketsan. La Turquie a déjà testé sa première fusée à carburant solide et les efforts se poursuivent pour développer des fusées à carburant hybride, a-t-il indiqué. La Turquie a pour objectif de finaliser son projet de lancement de microsatellites d'ici à 2025, a-t-il déclaré.