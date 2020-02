La création artistique, l’artisanat et la préservation de l’environnement sont à l’honneur, à Oran, à l’occasion de la Journée nationale de la ville, célébrée par des associations locales à l’effet de mettre en lumière leur créativité et leur contribution en partenariat avec la commune d’Oran. Il s’agit notamment des associations «Amis de l’environnement et des énergies nouvelles», «Jawaher», «Santé Sidi El Houari», «Thakafa oua Ibdaâ» et «Machaâl Nour» du tourisme et de l’artisanat, ainsi que l’Union nationale des artistes, le club littéraire «Charii el fan wal fananine», aux côtés de l’Union des associations d’Oran qui ont concocté tout un programme aussi riche que varié pour marquer cet événement. à l’institut de musique de la ville d’Oran, de jeunes comédiens se sont produits sur scène, pour présenter leurs œuvres dont

«El Malika» (La reine), une pièce de théâtre signée par Bensalem Zakaria.