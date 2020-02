Une caravane d’information sur la wilaya V historique sera organisée au profit des écoliers à partir de demain à Tlemcen, à l’occasion de la Journée nationale du chahid. La caravane qui sillonnera, un mois durant, plusieurs écoles primaires, CEM et lycées des communes de Tlemcen, Sabra, Bouhlou et autres, prévoit une exposition de photos sur la Wilaya V historique et des exposés sur sa création, sa gestion, ses dirigeants et les batailles qu’elle a connues dont celle de Fellaoucene à Tlemcen, a indiqué le directeur du Centre des arts et des expositions de Tlemcen, Amine Boudefla. Le programme comporte également des exposés sur le rôle de la femme et la médecine dans la Wilaya V historique illustrés de photos de moudjahidine et de chouhada, ainsi qu’une communication du président du comité scientifique de cette caravane, le professeur d’histoire à l’université d’Oum El Bouaghi, Benabdelmoumene Brahim, qui a décroché en 2018 la première place au concours de recherche historique sur la personnalité du martyr Larbi Ben M’hidi, organisé par le ministère des Moudjahidine.