Le groupe des télécommunications et appareils connectés Huawei a annoncé, dans un communiqué, le lancement en Algérie et en Afrique du Nord de la première édition locale et régionale de la World Conference Huawei Connect (HC) 2020, au cours de laquelle seront abordés de nombreux sujets qui occupent le devant de la scène technologique. Accessible en ligne, cet évènement, prévu les 28 et 29 septembre, comptera parmi ses principaux intervenants les dirigeants et cadres supérieurs de Huawei dont Joe Ping, président de Huawei, Peng Chung Yang, membre du conseil d'administration et président de Huawei Enterprise Group, David Wang, directeur exécutif et président du conseil d'administration de Huawei Investment Review et Hu Jinlong, président du groupe AI and Cloud Services, a précisé la même source. Placée sous le slogan «Ensemble pour créer une nouvelle valeur technologique», la Conférence HC 2020 abordera au cours de ses sessions de deux jours de nombreux sujets en lien avec l'évolution technologique.