L'Institut de l'Unesco pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL), a retiré la ville de Laâyoune occupée de sa liste des nouveaux membres du Réseau mondial des villes apprenantes (Gnlc), présentant ses excuses pour cette erreur. «Après un nouvel examen, l'UIL a rectifié la liste des membres du Réseau mondial des villes apprenantes de l'Unesco. Deux villes marocaines -et non pas trois comme indiqué précédemment-rejoignent cette année le réseau: il s'agit des villes de Benguerir et Chefchaouen. L'UIL présente ses excuses pour cette erreur», souligne l'institut de l'Unesco dans un communiqué. «Aujourd'hui, 54 villes de 27 pays vont rejoindre le Réseau mondial Gnlc (...) Les nouveaux membres portent à 229 le nombre total de villes au sein du Gnlc de l'Unesco, dans 64 pays», précise le communiqué de presse corrigé de l'UIL. Jeudi, le Front Polisario a dénoncé l'intégration de la ville sahraouie occupée, Laâyoune, au réseau Gnlc de l'Unesco, appelant l'organisation onusienne à respecter la légalité internationale.