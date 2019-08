LafargeHolcim Algérie vient d’être récompensée pour sa solution de paiement direct debit en remportant le prestigieux prix «Adam Smith», dans la catégorie «Meilleure Pratique en Afrique» lors de la cérémonie des Adam Smith Awards 2019 qui s’est tenue à Londres. DIRECT DEBIT lancée depuis 2018 vise à améliorer l’expérience client en proposant une solution de paiement exclusif offrant une grande disponibilité et une sécurité maximale avec de nombreux avantages, à savoir une solution digitale disponible sur PC, mobile et tablette, accessible 24h/24 et 7j/7, paiement sécurisé avec la réception d’un sms de validation, pas de limite du montant des opérations, traçabilité et suivi des opérations en temps réel. Tout cela sans que le client n’ait à dépenser plus.