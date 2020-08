Après avoir réalisé la première opération d'exportation de ciment gris en Algérie, en décembre 2017, LafargeHolcim en Algérie réalise durant la première période 2020, un volume d'exportation de près de

675 000 tonnes, en comparaison avec l'année précédente le volume exporté a été de 710 000 tonnes pour toute l'année 2019. Aujourd'hui, ce bilan met en lumière l'ambitieux programme d'exportation de LafargeHolcim en Algérie qui porte, notamment sur l'exportation d'importantes quantités de tous les produits [ciments, clinker et mortiers], tout conditionnement confondu [vrac et sac / gris et blanc], vers des marchés africains et méditerranéens, extrêmement compétitif et cela à partir de plusieurs ports algériens.