Quatre nouveaux transformateurs électriques ont été installés dans différentes communes de la wilaya de Laghouat dans le cadre du programme d’urgence de 2019 visant l’amélioration du réseau d’électricité. D’un coût de 62 millions de dinars, ces nouvelles installations devront renforcer le réseau de distribution de l’électricité et mettre un terme aux perturbations et coupures récurrentes du courant électrique, notamment en période de fortes chaleurs. Ces nouvelles installations portent à 2 886 le nombre de transformateurs électriques en place jusque-là à travers la wilaya et ayant permis une sensible amélioration du réseau. Cette opération a été renforcée également par la réalisation de 11 lignes supplémentaires de basse tension au niveau de certains quartiers des communes de Laghouat, Aflou, El-Beida et Bennacer Benchohra, qui connaissaient des perturbations de leur réseau