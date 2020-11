Le ministre des Transports, Lazhar Hani supervisera, aujourd'hui, le lancement de la première édition du «Forum des transports» qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de communication adoptée par le secteur, a indiqué ce département ministériel. Le Forum des transports qui se tiendra mensuellement «s'inscrit dans le cadre de la stratégie de communication adoptée par le ministère des Transports en vue de débattre et de traiter les différentes problématiques du secteur, afin d'insuffler au pays une nouvelle dynamique socio-économique», a précisé la même source. Le Forum sera animé par des cadres du secteur, des experts nationaux et étrangers, des gérants d'entreprises du secteur, des opérateurs économiques ainsi que les partenaires sociaux. La 1ère édition du Forum qui se penchera sur la problématique du «transport maritime de marchandises...quels mécanismes et solutions pour stopper l'hémorragie de devises?», verra la participation de plusieurs opérateurs et acteurs dans la chaîne logistique du transport maritime de marchandise.