La première plateforme de financement participatif (crowdfunding) vient d'être lancée en Algérie sous la dénomination de ««Ninvesti». Cette plateforme, conçue sous forme d'une application et d'un site Web, est destinée en particulier aux Algériens de la diaspora, à en croire ses promoteurs. Initiée par un collectif d'entrepreneurs franco-algériens, avec à sa tête le jeune entrepreneur algérien, Nazim Sini, la plateforme «Ninvesti», s'est donnée pour mission de mettre en relation de jeunes créateurs d'entreprises avec des personnes désireuses d'investir dans des projets innovants. «Ninvesti fait appel à la communauté nationale établie à l'étranger pour investir dans des projets de jeunes entrepreneurs algériens via une plateforme simple et accessible», lit-on dans le communiqué.«Capter les flux de devise étrangère vers l'Algérie à travers un circuit légal et conventionnel», est l'un de ses objectifs, précisent les promoteurs de la plateforme «Ninvesti» devant être opérationnelle dès aujourd'hui.