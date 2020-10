Une convention de coopération et de coordination a été signée entre le ministère des Moudjahidine et l'Etablissement publique de Télévision (Eptv), en prévision du lancement le 1er novembre de la chaîne dédiée à la Mémoire. L'objectif du lancement de cette chaîne est de préserver la Mémoire nationale et transmettre aux générations futures les hautes et nobles valeurs ayant marqué les différents pans de l'histoire de l'Algérie, comme l'a indiqué le ministère des Moudjahidine. Le lancement de la chaîne dédiée à la Mémoire intervient suite à l'annonce par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, du lancement de cette chaîne.