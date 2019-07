Si vous êtes de passage à Larbaâ Nath Irathen prenez la précaution de vous munir d’eau à boire car il y sévit une sécheresse notamment à Avudhidhe, une zone située à la sortie de la ville en allant vers Aïn El Hammam. Cela fait maintenant 16 jours que les robinets sont à sec. Si la situation est plus ou moins gérable pour les jeunes qui peuvent transporter des seaux d’eau sur plusieurs kilomètres, la situation est dramatique pour les personnes âgées, contraintes de se soumettre à une soif préjudiciable en ces journées caniculaires. Comment est-ce possible d’accepter une pareille situation alors qu’à quelques kilomètres se trouve le fameux Taksebt, l’un des plus grands barrages de la République ? Alors ayez pitié pour les vieux, les enfants et les malades. Tout ce monde a soif M. le maire !