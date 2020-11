Le deuxième numéro de la revue électronique Sirius d'astronomie, édité par l'association Sirius de Constantine, paraîtra dans quelques jours. Ce nouveau numéro sera consacré à «l'Astronomie et l'ère de l'intelligence artificielle» et a été élaboré avec la contribution de plusieurs chercheurs de renoms spécialisés dans ces deux domaines, entre autres le docteur Mourad Bouaâche (responsable de la performance et l'intelligence artificielle au sein de Yahoo Silicon Valley) et le docteur Beatriz Villaroel, présidente du projet Vasco (valorisation biologique des fumées industrielles), a précisé M. Mimouni. «Plusieurs sujets sont également proposés dans ce numéro traitant en détail la rencontre entre les deux grands géants de la science moderne, à savoir l'astronomie et l'intelligence artificielle pour mettre en exergue les points de convergence entre ces deux disciplines et ce que pourrait apporter l'une pour l'autre», a-t-on fait savoir.