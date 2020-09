A l'instar de la pénétrante portuaire, en cours d'achèvement, la 2e rocade sud - également appelée 5e boulevard périphérique- est très attendue comme projet structurant. La 5e couronne d'Oran, doit être la plus excentrée des boucles entourant la ville et, surtout, la seule à relier directement l'Est (Belgaïd) et l'Ouest (Misserghine), réduisant du même coup le temps entre les banlieues. Malgré le Covid-19, les travaux ont été menés tambour battant, ce qui a permis la mise en service de la desserte qui va désengorger sensiblement la capitale de l'Ouest. En effet, les autres axes vont bénéficier de cet nouvelle connexion en terme de fluidité de la circulation qui connaît une certaine saturation, notamment aux heures de pointe. Ce projet, inscrit dans le cadre du PCSC 2011 (Programme complémentaire de soutien à la croissance), et long de 21 km, va permettre de relier les différentes communes de la région par la bretelle autoroutière, dont le port d'Oran et Belgaïd, ainsi que la desserte de sept agglomérations

(El Kerma, Sidi Chahmi, El Braya, Hassi Bounif, Sidi El Bachir et Belgaïd).