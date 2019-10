Une opération de pêche préventive du poisson pour vidanger le barrage de Medjaz El Bgar de la commune de Aïn Makhlouf (wilaya de Guelma), a été lancée dimanche dans la perspective d’aménager et de consolider cette infrastructure destinée à l’irrigation agricole. L’opération de pêche a été lancée, dans une première phase, par un exploitant en attendant l’arrivée de trois autres exploitants activant dans les barrages de Bouhamdane (Guelma) et Babar de Khenchela. La campagne préventive de pêche s’effectue en collaboration avec la Chambre inter-wilaya de la pêche et de l’aquaculture de Guelma, et la direction de la pêche et des ressources halieutiques de la même wilaya qui gère également les wilayas de Tébessa, Souk-Ahras, Oum El Bouaghi et Khenchela, a encore précisé le même responsable. Il faut savoir qu’il n’existe actuellement aucune estimation sur la quantité de poissons disponibles dans ce barrage créé en 1992 avec une capacité globale de 2,86 millions m3.