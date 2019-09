La réhabilitation du « Barrage vert » pour faire face à la désertification a constitué l’axe principal d’une conférence régionale des wilayas du Centre, organisée samedi à Djelfa, à l’initiative du bureau régional de l’Union nationale des ingénieurs agronomes. Les intervenants à cette conférence ont abordé les risques liés à la désertification, parallèlement aux efforts consentis par l’Etat pour faire face à ce phénomène, notamment à travers l’intensification des programmes de reboisement et de repeuplement des sols, reflétés, entre autres, par le projet du « Barrage vert ». La conférence à laquelle ont participé des cadres des forêts, des services agricoles, et des chercheurs universitaires des wilayas participantes, outre le groupe de génie rural, se veut « une opportunité » pour l’examen des moyens et mécanismes susceptibles de réduire les risques liés à la désertification, par la proposition de nouvelles idées et techniques.