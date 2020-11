Le salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics Batimatec prévu du 22 au 25 novembre 2020 est officiellement reporté à 2021. La Safex et son partenaire Batimatec-expo ont convenu que le salon ne peut se tenir dans la conjoncture actuelle engendrée par la crise sanitaire du coronavirus, liée principalement aux contraintes organisationnelles et logistiques.