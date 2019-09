Une association sportive oranaise s’est distinguée ces dernières années par des actions de solidarité qui ont ému de nombreux sportifs, anciennes gloires du sport national, et leurs familles. Les « clins d’œil » de la Radieuse, sont d’autant plus appréciés qu’ils sont le fait d’authentiques gloires vivantes du sport national. Le dernier acte de solidarité en date l’a été envers la famille d’un jeune handballeur de Saïda, Boudali Bekkouche, sauvagement assassiné par des inconnus, vendredi dernier dans la forêt de Saïda, alors qu’il effectuait son entraînement quotidien. La délégation de la Radieuse, composée de Chafi Kada, Lakhdar Belloumi et l’ancien arbitre international Mohamed Hansal, ont remis le trophée du Mérite et un soutien financier à la famille du défunt. Un bel acte de solidarité qui fait la fierté de l’équipe de la Radieuse.