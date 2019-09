Le chef de cabinet du Conseil national économique et social (Cnes), Smaïl Medjahed, a décroché, lundi au Royaume de Bahreïn, le Prix de son altesse Cheikh Issa Ben Ali Al Khalifa des leaders d’actions de bénévolat dans le Monde arabe, indique un communiqué du Conseil. Eu égard aux actions novatrices de bénévolat et aux initiatives de développement menées par la société civile, l’Algérie, représentée par Medjahed, a été choisie comme modèle à suivre et à mettre son expérience en la matière à profit. Organisée par l’Association «El-Kalima Tayeba», sous le haut patronage de son président Son Altesse Cheikh Issa Ben Ali Al Khalifa, avec la coopération de l’Union arabe du bénévolat, la cérémonie de remise du prix a été rehaussée par la présence de ministres et d’ambassadeurs de pays arabes ainsi que de personnalités de la société civile.