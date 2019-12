Vous voulez voyager, mais vous ne savez pas quoi choisir. Vous redoutez de vous déplacer dans les agences de voyages, vous avez peur de vous faire arnaquer. Plus de panique, Mohamed Sassa, un jeune propriétaire d’agence de voyages vous a trouvé la solution. Il vient de lancer le «Booking made in bladi». Une plate-forme de réservation et d’achat de voyage en ligne. Pour cela, il suffit de vous connecter au site «Wevoyages.net». Un catalogue divers et varié vous est proposé avec des filtres qui permettent de répondre à vos attentes et à votre budget pour un voyage parfait. Ce site propose le paiement en ligne grâce aux cartes CIB, mais aussi la réservation pour un paiement en agence. Pour le moment, seuls les hôtels et les voyages organisés sont proposés, mais très prochainement il y aura les billets d’avion et même les assurances voyages. Si vous ne trouvez pas encore où passer vos fêtes de fin d’année, faites-y un petit tour. Vous ne serez pas déçu.