Le Centre anticancer (CAC) de Annaba, implanté à l'hôpital Ibn Rochd, depuis 2014 compte plus de 200 lits et prend en charge 50000 patients par an. Cet établissement spécialisé vient de bénéficier d'un apport en appareils médicaux de haute technologie, à même d'en faire un centre de référence dans le traitement des malades du cancer. L'Etat a consacré plus de 6 millions d'euros à ce Centre, pourvu en appareils médicaux de haute facture et d'une grande précision, dans le traitement par radiothérapie, afin de prendre en charge les types de cancer les plus répandus en Algérie, dont le cancer du sein, de la prostate, du colon et du nasopharynx.

Ces appareils, en cours d'installation, seront opérationnels au cours du premier trimestre 2021, notamment un système d'imagerie échographique CLARITY (imagerie des tissus mous), utilisé dans le traitement par radiothérapie du cancer de la prostate. D'une grande précision de recalage des images, ce système permet, dit-on, de cibler les tumeurs, sans endommager les cellules et les organes sains. En outre, le CAC a aussi bénéficié d'une panoplie stéréotaxique, technique de très grande précision permettant de délivrer de très fortes doses de radiations lors d'un traitement par radiothérapie en un nombre très réduit de séances (3 à 5, voire moins), des Lasers LAP utilisés dans le traitement du cancer de la peau, du col de l'utérus et des tumeurs cérébrales.