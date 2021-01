Ils rêvaient de se marier, ils se retrouvent dévorés par le piège de la bureaucratie. C'est le drame qu'est en train de vivre un Égyptien installé en Algérie et une Algérienne, qui ne voulaient que s'unir pour le meilleur et le... pire. Depuis plusieurs mois, ils sont baladés d'une administration à une autre pour obtenir la fameuse autorisation administrative de mariage mixte. Après insistance et avoir délivré tous les papiers nécessaires, ils sont surpris de voir émargé sur cette feuille, que cette autorisation ne les...autorise pas à avoir leur acte de mariage. Leur bénédiction est entre les mains du président de la cour de justice. La tournée des tribunaux se termine avec la même réponse: on n'a rien à voir avec cette histoire! La balle est renvoyée à la wilaya d'Alger émettrice de cette autorisation. Au niveau de la Drag, c'est le choc: «Je ne sais pas pourquoi les tribunaux vous refusent cette autorisation, mais je peux peut-être vous aider, je connais un juge qui peut éventuellement régler le problème...».