Les riverains de Net Com de Bab El Oued ne savent plus à quel saint se vouer et sont fatigués de n’avoir aucun écho à leurs plaintes répétitives. En effet, les habitants du quartier adjacent à l’unité d’hygiène de Bab El Oued, sis sur la route Omar-El Ounès, souffrent quotidiennement des odeurs nauséabondes et des moustiques. Ils risquent également de graves maladies en raison de l’amoncellement des immondices de l’ensemble de la commune au niveau d’une décharge mitoyenne de Net Com. Les camions de cet établissement viennent déverser chaque jour leur collecte d’immondices dans l’abri relevant de l’unité. Les ordures ne sont cependant pas ramassées promptement. Elles seront damées au fur et à mesure jusqu’à la formation d’un monticule qui sera par la suite chargé sur d’autres camions en destination du centre d’enfouissement. Mais durant toute l’opération, les habitants du quartier adjacent à l’unité d’hygiène de Bab El oued sont exposés à des nuisances sérieuses de santé. Au moment où le ministère promet de prendre des mesures coercitives pour faire face aux dépassements contre l’environnement, il devrait en être de même pour préserver la santé publique.