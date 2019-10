Scènes de la vie quotidienne dans le tramway d’Alger : outre les bandes de gamins provocateurs et turbulents qui trouvent un malin plaisir à bloquer les portes ou à les fracasser au moment où la rame repart, il y a ces innombrables resquilleurs qui, sûrs d’eux et dominateurs, refusent catégoriquement d’acquitter le montant induit par l’absence de ticket de transport. Palabres et postillons fusent à gogo, certains mettant les contrôleurs au défi de descendre à la prochaine station pour des explications musclées. Dire que la situation pénalise la majorité des usagers, qui se bouche les oreilles ou regarde passer les nuages est une évidence. Ce genre d’énergumènes, auxquels s’ajoute une brigade permanente de mendiants et de pleureuses réclamant le montant de la tranquillité, semble ignorer totalement les règles élémentaires du transport urbain…