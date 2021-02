Le ministre des Transports camerounais Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe et l'ambassadeur d'Algérie au Cameroun, Son Excellence Merzak Bedjaoui, ont signé ce 24 février 2021, un accord bilatéral relatif aux services aériens. Accord qui apporte ainsi une révision à l'accord de 1974 qui liait les deux pays. L'objectif est de favoriser le développement de l'activité touristique et de renforcer les échanges commerciaux des deux pays. Avec cet accord, les cieux de ces deux entités étatiques s'ouvrent l'une à l'autre. Il est annoncé dans les prochains jours une desserte d'Air Algérie pour les villes de Douala et de Yaoundé. Choix qui s'explique selon l'ambassadeur d'Algérie: «Le Cameroun parce que c'est le pays pivot en Afrique centrale et nous, nous avons une très grande ambition avec le Cameroun. Nous souhaitons partir du Cameroun pour aller vers d'autres destinations des pays voisins.»