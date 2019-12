Dans une déclaration à l’agence officielle algérienne, le professeur en oncologie Mohamed Oukal affirme que sur ces 10 dernières années, le cancer de la prostate a progressé de 125% en Algérie, notamment en raison de la mauvaise nutrition. Il appelle ainsi à la sensibilisation pour le dépistage précoce de la maladie. Pour le professeur Oukal, cette hausse rapide du nombre de cas de cancer de la prostate en Algérie trouve son origine dans «le début de vieillissement de la société algérienne, outre la malnutrition, notamment la consommation excessive de viande rouge et l’absence de la pratique sportive». Pour faire face à cette situation, le spécialiste plaide en faveur d’un «dépistage précoce du cancer de la prostate pour les hommes dépassant la cinquantaine», «l’unique moyen et le plus simple pour guérir de cette maladie». Selon lui, «un retard de diagnostic peut aboutir dans la moitié des cas à un décès».