Pas moins de 20 000 décès dus aux cancers sont enregistrés chaque année en Algérie, a indiqué samedi dernier à Skikda, le professeur Kamel Bouzid, chef de service oncologie au centre anticancer Pierre et Marie Curie (Alger) en marge de la clôture des 3èmes Journées nationales d’oncologie médicale. « Ce chiffre est inquiétant et susceptible d’augmenter davantage », a indiqué le professeur Bouzid qui a relevé que 50 000 nouveaux cas de cancers sont annuellement enregistrés dans le pays avec une incidence grandissante pour le cancer du côlon chez les femmes et de l’anus chez les hommes. Selon le même oncologue, le changement du mode alimentaire avec une orientation plus accrue pour le fast-food serait derrière la multiplication des cas de cancer colorectal chez les sujets de plus de 40 ans, qui représente le second plus fréquent cancer chez les femmes après le cancer du sein et le premier cancer affectant les hommes bien avant le cancer du poumon.