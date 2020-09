«En vue de la libération prochaine et du rapatriement de Baba Merzoug, captif depuis 190 ans en France dont 187 ans à Brest, nous avons, suite à un sondage, l'honneur de soumettre aux autorités nationales, locales, aux organismes et associations du patrimoine et de la mémoire nationale, notre souhait de projet d'aménagement du site d'érection du canon Baba Merzoug à la place des Martyrs à Alger, sur l'emplacement de l'ex-statue équestre d'Henri d'Orléans duc d'Aumale qui a été remise par l'Algérie à la France en 1963.» C'est l'introduction d'une pétition signée par la Collectif national pour la restitution de Baba Merzoug. Les pétitionnaires en veulent pour preuve que toutes les statues de la période coloniale (1830-1962) ont été remises à la France. Il serait temps que l'Algérie retrouve son canon.