Comme à son accoutumée, le Centre commercial et de loisirs de Bab Ezzouar fait le plein durant la période des soldes en hiver et en été. Actuellement et durant la période de soldes, allant du 21 juillet au 31 août, les consommateurs ont profité une nouvelle fois des bonnes affaires avec des remises exceptionnelles, allant jusqu’à 70% sur des accessoires, de quoi laisser libre court à ses envies. Ils ont multiplié les bonnes affaires et ont pu bénéficier de réductions et de promotions sur l’ensemble des enseignes. Le Centre commercial et de loisirs de Bab Ezzouar a toujours privilégié et préparé cette période qui est bénéfique, tant pour le consommateur que pour les commerçants. Ces derniers l’ont d’ailleurs affirmé, à en croire un communiqué rendu public par la direction du Centre commercial.