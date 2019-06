Un nouveau centre commercial ouvre ses portes ce 5 juillet à Oran. Ce complexe commercial et de loisirs a pour objectif de redonner un nouveau souffle à la ville d’Oran en termes d’infrastructures. Il aspire également à booster l’économie de la région. Ce projet crée plus de 4 200 emplois directs et 8 000 indirects oeuvrant dans les nombreuses structures que propose le centre. Le centre commercial avec ces

34 000 m2 de surface, dont 3 000 m2 de loisirs, comprenant entre autres un grand cinéma multisalles, un bowling, et quelque 120 enseignes dont 23 restaurants. Le parking abrite plus de 2000 places, il se situera sur un bâtiment indépendant complètement aéré, et sera relié aux deux niveaux commerciaux par des escalators, des tapis roulants et des ascenseurs panoramiques.