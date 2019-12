Le 3ème centre d’affaires et de coworking, «Regus», leader mondial des espaces de travail flexibles, a été lancé officiellement, jeudi dernier, en Algérie au Park-Mall de Sétif. «Pour cette première implantation en dehors d’Alger, nous avons choisi Le Park Mall de Sétif, pour son dynamisme et sa modernité», a indiqué Abou-Zeinab, directeur de «Regus Afrique Francophone». Les visiteurs ont découvert les 671 m2 d’espaces de travail offerts aux entrepreneurs, 41 bureaux privés, 120 postes de travail, un espace de coworking et une salle de réunion. «Regus» réfléchit à développer son maillage de centres d’affaires en Algérie et parle de Hassi Messaoud, Oran ou encore Constantine. En attendant, Regus ouvrira en 2020 son 4ème centre d’affaires à Hydra (Alger), les deux premiers sites à Alger se trouvent aux Pins maritimes à Mohammadia et le Business centre à Bab Ezzouar.