L’usine Baic Algérie répond aujourd’hui à toutes les exigences du gouvernement algérien, en affichant un taux d’intégration de 26 %, qui atteindra 34 à 36 % dès le lancement des nouvelles unités de soudure et peinture, dont les travaux d’installation vont démarrer bientôt, et 55 % dans une troisième phase lors de l’entame de la fabrication des moteurs et boîtes de vitesses. Dans les conditions normales, l’usine affiche une capacité de production de 150 véhicules/jour. « Notre usine est tout à fait conforme à la réglementation sur plusieurs plans. D’un point de vue technique, l’usine, avec la certification du partenaire chinois, est conforme également aux standards internationaux, et produit des véhicules qui répondent aux normes du constructeur », a déclaré Sariak Noureddine, P-DG de Baic Algérie et Sariak Auto Handler.