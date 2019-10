Le géant chinois des télécoms Huawei a réalisé durant les neufs premiers mois de l’année un chiffre d’affaires de 610,8 milliards de yuans (environ 86 milliards de dollars US), soit une forte hausse de 24,4%, selon le rapport financier trimestriel publié mercredi dernier par le groupe. La marge bénéficiaire nette de la société au cours de cette période a atteint 8,7%, selon le rapport. Huawei attribue cette solide performance financière à sa concentration sur l’infrastructure des nouvelles technologies et les appareils intelligents, ainsi qu’à l’amélioration de l’efficacité et de la qualité de ses opérations. La société a signé plus de 60 contrats commerciaux pour la 5G avec les principaux opérateurs de télécommunications mondiaux, alors que le déploiement commercial des réseaux 5G à travers le monde s’accélère, selon le rapport.