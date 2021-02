La culture du colza en Algérie est une expérience des plus réussies. C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdane.

«L'Algérie est parvenue à dépasser les objectifs tracés pour la première expérience de culture du colza au pays durant l'actuelle saison 2020-2021», a-t-il fièrement précisé, au cours de sa visite à la ferme pilote

«Richi Abdelmadjid», à Guelma. «L'objectif de réserver 3 000 hectares pour cette première expérience de culture du colza a été dépassé pour atteindre 3 00 ha effectivement consacrés à cette culture dans plusieurs wilayas», a-t-il soutenu. Le colza est principalement utilisé pour l'alimentation animale, pour la production d'huile alimentaire, et plus récemment pour la production de biocarburant. Un véritable trésor!