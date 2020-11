La première saison agricole de culture du colza en Algérie a démarré depuis la ferme pilote «Boulechfar Hocine» de la commune d'El Khroub (Constantine). L'opération concerne neuf autres wilayas de l'Est du pays en plus de la wilaya de Saïda à l'Ouest et s'inscrit dans le cadre de la feuille de route du secteur de l'agriculture relative aux cultures industrielles. Le colza est une culture de plante à l'huile que l'Algérie entend lancer dans le but de contribuer à réduire la facture des importations des huiles et des fourrages. La culture du colza qui aura lieu sur les terres incultes contribue également, par les longues racines de cette plante, à la fertilisation du sol et l'amélioration de ses rendements.