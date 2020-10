Le Conseil des sages musulmans, a annoncé son intention de poursuivre Charlie Hebdo et «quiconque offense l'islam», au moment où la France défend la liberté de publier des caricatures. Ce conseil, regroupant des dignitaires musulmans de divers pays, «a décidé de mettre en place un comité de juristes internationaux pour poursuivre en justice Charlie Hebdo», a indiqué un tweet publié, dans la nuit de lundi à mardi, sur le compte de l'institution sunnite Al-Azhar, basée au Caire. Le Conseil, présidé par le grand imam d'Al-Azhar, affirme qu'il envisage également de «poursuivre en justice quiconque offense l'islam et ses symboles sacrés». En outre, l'instance musulmane «rejette vivement l'usage de la liberté d'expression comme prétexte pour porter atteinte au prophète Mohamed (SAAWS)». «La liberté d'expression (...) doit respecter les droits d'autrui et ne devrait pas permettre d'utiliser les religions dans les marchés de la politique ou dans la propagande électorale», affirme encore le Conseil.