Depuis lundi 1er juin, le consulat général de France à Alger est partiellement ouvert au public. L'accueil du public se fait «exclusivement sur rendez-vous», précise le consulat dans un communiqué. «Les rendez-vous sont fixés par le consulat général. Les personnes se présentant sans être attendues par le consulat général ne seront pas admises», ajoute la représentation consulaire française. Les services concernés sont l'état-civil, la nationalité, les passeports et les cartes nationales d'identité (remise des titres exclusivement dont la demande a été déposée avant le 17 mars 2020) et élections (procuration de vote pour les élections municipales en France et attestation de changement de résidence). «Les autres services du consulat général et notamment le service des visas, demeurent fermés à ce jour», précise le consulat.