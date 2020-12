Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a révélé que le gouvernement n'a aucune intention d'annuler le contrat de gestion déléguée des services publics de l'eau et de l'assainissement des wilayas d'Alger et de Tipasa avec le groupe international Suez. En réponse aux députés de la commission des finances de l'Assemblée populaire nationale, le ministre a déclaré que «l'Algérie préfère ne pas annuler le contrat de l'entreprise, afin d'éviter les conséquences d'un arbitrage international, d'autant plus que le contrat conclu avec l'entreprise prend fin en août 2021». Une précision destinée aux députés qui ont exigé l'annulation du contrat de Seaal, accusée de «gonfler» les factures d'eau.