La communauté internationale se doit de rester attentive face à l'évolution de la menace de l'organisation terroriste Daesh pendant et après la pandémie de Covid-19 qui pose des «obstacles inédits» aux efforts de coopération internationale en matière de lutte antiterroriste, indique un rapport de ONU. Dans son onzième rapport sur la menace que représente le groupe terroriste autoproclamé Organisation de l'Etat islamique (EI/Daesh) pour la paix et la sécurité internationales et sur l'action menée par l'ONU pour aider les Etats membres à contrer cette menace, le secrétaire général de l'ONU, a relevé que le Covid-19 pose «des obstacles inédits» aux efforts de coopération internationale en matière de lutte antiterroriste, car les Etats réorientent leurs ressources, leur attention et leurs politiques à l'interne, ce qui entraîne des ripostes nationales «plus fragmentées» ou «isolées».