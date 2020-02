Le président de la Fédération algérienne d’import-export, du commerce international et de l’investissement, cité par un confrère, a affirmé que 11000 commerçants sont menacés de faillite par le coronavirus. Il a expliqué que l’épidémie a causé l’arrêt total des échanges commerciaux avec la Chine. Le responsable a révélé aussi que le virus qui s’est propagé en Chine a occasionné des pertes colossales aux petits commerçants. Le président de ladite fédération précise que plusieurs secteurs souffrent actuellement du gel des échanges commerciaux avec la Chine, à savoir l’agroalimentaire, le bâtiment et les hautes technologies. Il ajoute que les activités des entreprises d’import-export ont baissé de 80 % et que plus de 800 entreprises chinoises exerçant en Algérie souffrent du manque d’approvisionnement en matière première.