La pandémie du coronavirus pourrait sauver plus de vies humaines qu'en emporter, selon Marshall Burke, chercheur au sein du département des ressources environnementales de l'université de Stanford. Le chercheur a publié le 8 mars sur le site G-Feed des calculs sur la baisse récente de la pollution atmosphérique dans certaines parties de la Chine et, par conséquent, sur les vies potentiellement sauvées. Selon lui, il est très probable que leur nombre dépasse celui des décès dus au coronavirus dans ce pays. Il a calculé que ces deux mois de réduction de la pollution avaient probablement sauvé la vie de 4000 enfants de moins de 5 ans et de 73000 adultes de plus de 70 ans en Chine. C'est beaucoup plus que le taux actuel de mortalité causé par le virus. Des données satellitaires, prises du 1er janvier au 11 mars par le satellite Copernicus Sentinel-5P, ont montré quant à elles une chute spectaculaire de la pollution atmosphérique dans le nord de l'Italie.