Le coronavirus a été officiellement reconnu maladie professionnelle en Tunisie, à l'issue d'un Conseil ministériel restreint. Le coronavirus a été classé maladie professionnelle pour le corps médical et paramédical en exercice dans les secteurs public et privé. Le ministère des Affaires sociales est chargé de réviser la loi relative au classement des maladies professionnelles. Le Conseil ministériel a décidé des mesures urgentes pendant au mois 15 jours afin de ralentir la propagation du nouveau coronavirus, qui menace de saturer les hôpitaux. Il s'est prononcé en faveur de l'interdiction de tout rassemblement et manifestation, et réitéré l'obligation de porter le masque dans les moyens de transport, les espaces fermés et les locaux de commerce ouverts au public.