Connus pour être généreux et altruistes, les Algériens ont depuis le début de la crise sanitaire montré une disponibilité inégalée pour s'entraider. Uniquement dans la wilaya de Aïn Defla, c'est plus de 30 millions de DA qui ont été alloués par les bienfaiteurs dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus. «Les bienfaiteurs ont contribué avec plus de 30 millions de DA aux efforts visant la lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19) à Aïn Defla depuis le début de la pandémie à ce jour, notamment par l'achat des masques de protection buccale et des produits alimentaires au profit des pans les plus vulnérables de la société», a déclaré le wali en marge du débat consacré au projet du budget préliminaire de la wilaya pour l'année 2021. Pour le premier responsable de la wilaya, le geste de ces bienfaiteurs est d'autant plus louable qu'il intervient dans une crise sanitaire ayant impacté négativement leurs activités, observant que nonobstant le montant accordé, «le plus important est la solidarité dont ils ont fait preuve à l'adresse de leurs concitoyens».