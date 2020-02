Durant un demi-siècle, la CIA a espionné une longue liste de 120 pays dont l'Algérie, la Tunisie et la Libye. C'est l'information divulguée cette semaine par le Washington Post qui affirme que, dès les années 70, la CIA a utilisé les éléments de décodage fabriqués par une entreprise suisse, Crypto-AG, qui lui appartenait secrètement en partenariat avec les services de renseignements ouest-allemands. Cette opération «coup du siècle» de l'agence US lui a permis de récolter des données cruciales sur les ayatollahs iraniens, les militaires argentins durant la guerre des Malouines en 1982, la vague d'assassinats des dirigeants sud-américains durant cette période etc. Mais le Washington Post relativise ce «coup du siècle» en relevant que ni l'Urss ni la Chine n'étaient des clients de Crypto AG...