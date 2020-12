Les dossiers pour le classement du couscous et de la musique raï, chant populaire d'Algérie, au patrimoine immatériel de l'humanité devront être examinés lors de la 15e session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, prévu en ligne du 14 au 19 décembre, indique l'Unesco sur son site Internet. Déposé en mars 2019 auprès du Comité d'évaluation de l'Unesco au nom de quatre pays maghrébins, le dossier de classement du couscous, plat millénaire et très populaire dans le Maghreb, figure parmi une quarantaine d'autres candidatures à examiner par le Comité qui devra statuer sur leur inscription en 2020 dans la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Des réunions ont regroupé des experts et représentants des ministères de la Culture et du Patrimoine de Tunisie, de Mauritanie et du Maroc en plus de l'Algérie, représentée par le directeur du Centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (Cnrpah) et le chercheur en anthropologie, Slimane Hachi.