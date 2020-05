Les mesures de restriction mises en place pour endiguer la pandémie de Covid-19 ont entraîné la perturbation des routes aériennes de trafic de drogue ainsi qu'une réduction spectaculaire des transports terrestres, indique un nouveau rapport de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (Onudc). Le rapport, publié vendredi dernier, précise que la production et la distribution de cocaïne semblent être perturbées dans les pays producteurs d'Amérique latine, tandis que la pénurie d'héroïne en Europe et en Amérique du Nord pousse ses consommateurs à recourir à des pratiques encore plus dangereuses. La récession économique à long terme causée par la pandémie de Covid-19 pourrait entraîner une transformation profonde et durable des marchés de la drogue. En général, certaines chaînes d'approvisionnement en drogue ont été perturbées et les trafiquants cherchent des itinéraires alternatifs, y compris maritimes, en fonction de la marchandise.