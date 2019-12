Le CSA français a mis en demeure, dans une décision publiée mardi dernier, la chaîne CNews de respecter ses obligations, notamment en matière d’incitation à la haine ou à la violence, suite à des propos d’Eric Zemmour sur l’islam et la guerre d’Algérie, dans l’émission Face à l’info. Cette mise en demeure constitue une forme d’avertissement pour la chaîne d’info du groupe Canal+. Dans les procédures du CSA, une telle décision peut précéder, en cas de manquements répétés, une sanction qui peut aller de la suspension temporaire d’ un programme à un retrait de l’autorisation de la chaîne, en passant par des amendes ou privations d’écrans publicitaires. Le journaliste, écrivain et polémiste, est devenu, mi-octobre, la vedette de Face à l’info, nouvelle émission de CNews, lancée après la polémique déclenchée par son virulent discours sur l’islam et l’immigration, à la «convention de l’extrême droite». Plusieurs de ses interventions ont suscité un tollé. En particulier, celle du 23 octobre, dans laquelle il avait amalgamé l’islam et l’islamisme, avant d’évoquer la guerre d’Algérie, se disant, en tant que Français, «’’du côté’’ du général Bugeaud qui a massacré les musulmans».