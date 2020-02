Remarquable par sa résistance sous un climat hyperaride et par sa longévité dépassant les 2000 ans pour les plus vieux spécimens, le cyprès du Tassili, une espèce endémique du Sahara central, est menacé de disparition. En cause, les variations climatiques qui compliquent sa régénération dans son habitat naturel, disent les spécialistes. Découverte en 1924, cette espèce -appelée aussi le cyprès de Duprez ou «Tarout» en tamashaq (langue des Touareg)- est classée par l’Union internationale pour la conservation de la nature (Uicn), parmi les 12 espèces végétales menacées d’extinction dans le monde. Le résineux, qui peut atteindre jusqu’à 20m de haut et 12 de circonférence, est l’unique représentant de l’endémisme du parc culturel du Tassili N’Ajjer, classé patrimoine mondial en 1982 et réserve de biosphère, en 1986.